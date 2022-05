Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare temere a fostului prezentator a devenit, din nefericire, realitate. Mama lui Mircea Solcanu s-a stins din viața, dupa lupta crancena pe care a dus-o cu o boala incurabila. Iata mesajul plin de durere al fostului moderator de la Acasa TV! Mircea Solcanu povestea recent pentru Click! cum…

- Mircea Solcanu trece prin momente extrem de dureroase, dupa ce mama lui s-a stins din viața. Prezentatorul TV a fost cel care a anunțat moarte acesteia printr-o postare pe pagina personala de Instagram.

- O tragedie cumplita a avut loc la Spitalul Județean din Focșani, unde dupa o operație banala un copil de doar patru ani a murit. Familia indurerata acuza medicii de malpraxis. Copilul s-a stins chiar pe masa de operație, dupa o intervenție de hernie inghinala, de doar 15 minute. Totul a inceput…

- Tragedie fara margini in Australia! O tanara de 16 ani a fost gasita de mama ei in casa, insa din pacate, fara suflare. Mama adolescentei a marturisit ca a trecut prin clipe șocante, asta dupa ce și-a vazut fiica moarta pe podea, iar in mana ținea un deodorant. Adolescenta ar fi inhalat vaporii toxici…

- Mino Raiola, supranumit „Regele Impresarilor”, a murit astazi, la varsta de 54 de ani, informeaza IlTiempo.it. Potrivit The Sun, cauzele morții sale nu au fost inca dezvaluite, dar italianul a fost internat in spital la inceputul acestui an. Fostul agent de jucatori a lucrat cu mai multe superstaruri…

- Tragedie in familia renumitului fotbalist Cristiano Ronaldo. Starul lui Manchester United a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, in care a anunțat decesul unuia dintre gemenii pe care partenera sa, Georgina Rodriguez, i-a nascut.

- O mama a murit in timpul nașterii dupa ce nu a fost informata corect de catre sistemul de asistența medicala din Marea Britanie in legatura cu riscurile la care se supune daca va naște natural. Lucy Howell, in varsta de 32 de ani, a murit din cauza complicațiilor suferite in urma nașterii celui de-al…

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh, districtul Kushinagar, din nordul Indiei, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…