Tragedie in familia handbalistului Javier Humet. Sotia sa, constanteanca, s-a stins din viata

- Evenimentul a fost sesizat de vecinii batranului, duminica, iar pompierii voluntari care au intervenit rapid n-au mai putut sai salveze viața. " Un varstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere in urma gandurilor ce il macinau. La fața locului am intervenit alaturi de 10 voluntari, aceștia…

- Javier joaca inter dreapta, iar la HCM Constanta a evoluat in doua randuri, cu echipa de pe litoral participand si in Liga Campionilor. In momentul de fata, handbalistul nascut la Barcelona este la Dinamo, cu care a iesit de curand campion al Romaniei. In noaptea de dupa castigarea titlului, sotia lui…

- Fostul coleg al lui Michael Jordan a publicat fotografii cu fiului sau, inclusiv imagini din copilaria sa. In postarea de pe Facebook, Pippen a precizat urmatoarele:"El nu a lasat niciodata aceasta patologie sa-i afecteze moralul: Antron a ramas intotdeauna pozitiv si a muncit din greu si sunt atat…

- Avocata Lenuța Șuteu s-a stins din viața, in urma unui infacrt miocardic, lasand in urma mult regret și tristețe atat familiei cat și apropiaților. Un infarct miocardic a luat viața doamnei Lenuța mult prea devreme, nefiind diagnosticata cu nicio afecțiune. Din anul 1993 și pana in 1996, doamna Lenuța…

- 12 persoane au pierdut lupta cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta, anunta autoritatile.Victimele au intre 61 si 92 de ani.Numarul deceselor inregistrate la persoane infectate cu COVID 19 a ajuns la 1.037.Deces 1.026: Femeie, 85 de ani, Constanta, comorbiditati insuficienta cardiaca cronica clasa…

- Paul Popovici este vicecampion national cu UTA, cu care a jucat si in Cupa UEFA, iar sub tricolor a jucat in anul 1972.Fotbalul romanesc a mai inregistrat o pierdere, decedand un simbol al echipei UTA, fostul fundas stanga Paul Popovici.Acesta s a stins din viata la Oradea, la varsta de 72 de ani.Paul…

- Nelu Ploiesteanu este plans de sotie si de cele patru fiice ale sale, dupa ce a pierdut lupta cu noul coronavirus, vineri dimineata. O noua tragedie pentru Elena Ploiesteanu, care in urma cu aproape trei ani si-a pierdut fiul. Viata nu a fost deloc usoara pentru cuplul Nelu si Elena Ploiesteanu, care…

- Destin tragic pentru o familie care a murit injunghiata. O bunica s-a stins din viața in timp ce iși ținea in brațe cei trei nepoți pe care a incercat cu toate forțele sa-i salveze. Destin tragic pentru o familie care a murit injunghiata. O bunica s-a stins din viața in timp ce iși ținea in brațe cei…