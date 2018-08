Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit sambata dimineața intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters.

- Patru persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit vineri dupa ce aeronava s-a prabusit pe varful unui munte acoperit de zapada in Alpii Elvetieni in timpul unui zbor de agrement, a anuntat sambata politia, potrivit AFP, transmite Agerpres. Avionul de tip Robin, cu patru…

- Tragedie aviatica in Paraguay. Ministrul Agriculturii și alte trei persoane au murit in urma prabusirii avionului de mici dimensiuni in care calatoreau, informeaza The Washington Post citand Associated...

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Tragedie la Baza 86 Borcea, unde un Mig s-a prabușit, iar pilotul acestuia și-a pierdut viața. Marian Rotaru este pilotul care a decedat in urma prabușirii avionului. El era casatorit cu Elena, iar cei doi au un copil. Un avion de tip MIG s-a prabusit in timpul demonstratiilor de Ziua Portilor Deschise.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie de langa orașul Melbourne din Australia, omorandu-l pe pilotul aeronavei. Imaginile surprinse in localitatea Mordialloc, la 25 de kilometri de al doilea cel mai mare oraș australian, arata flacari imense.