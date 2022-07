Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a produs luni seara, 11 iulie, intre un autotren, un autoturism si o caruta, in localitatea Popeni, pe DN24A, judetul Vaslui. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru gestionarea eficienta a situatiei a fost activat Planul Rosu de interventie.La fata locului…

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- Doua persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in incendii de padure izbucnite la Setif, in nordul Algeriei, o regiune care vara trecuta s-a confruntat cu incendii soldate cu numerosi morti, a informat luni serviciul de protectie civila din aceasta tara africana, potrivit AFP.…

- Un accident infiorator a avut loc, luni seara, pe DN 67D Balta, acolo unde trei autoturisme au intrat in coliziune directa, rezultand moartea a doua femei și ranirea a alte patru persoane, trei femei și un barbat. Potrivit autoritaților, tragedia a fost provocata de un șofer de 38 de ani, care a scapat…

- Doua femei au murit și alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident produs intre trei mașini, in satul Valea Mare, din județul Gorj, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 13.40, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Expres 12 DEx12 , pe sensul de mers Craiova catre Pitesti. La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt care au…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…

- Cel putin o persoana, un militar, a murit si alte sapte au fost ranite in urma unei explozii cu praf de pusca la o baza militara din localitatea Teisin, din regiunea Habarovsk, potrivit unei surse din cadrul serviciului local de urgenta, relateaza agentia de stiri rusa TASS.