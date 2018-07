Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator in localitatea Unirea din Dolj: o mama si-a ucis copilul de numai trei ani care dormea langa ea. Femeia era impreuna cu sotul si cei trei copiii, dar si cu parintii ei, in casa acestora.

- Tragedie intr-un sat din Dolj, acolo unde o femeie si-a pierdut viata intr-un fel socant. Femeia de 59 de ani a murit dupa ce a fost luata de viitura. Ploile abundente din ultima perioada au produs inundatii mari in Dolj.