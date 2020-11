Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Prahova, vineri, seara. Doi tineri si-au pierdut viata intr-un accident cumplit produs pe DN1A, in localitatea Zalhanaua. Masina era condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, iar pasagera era o tanara in varsta de 18 ani, eleva a Colegiului National "Mihai Viteazul" Ploiesti. BLACK FRIDAY…

- Este zi de doliu in presa romaneasca. Ramona Feraru Kim, una dintre cele mai cunoscute reporterițe de la noi din țara, s-a stins astazi din viața! Ramona a fost gasita fara suflare in propria locuința, dupa ce apropiații au spart ușa casei!

- Un barbat din județul Ialomița s-a trezit dat afara din propria casa, dupa ce nevasta la reclamat la 112. Polițiștii au decis evacuarea acestuia din locuința, iar in cauza a fost deschis un dosar penal.

- O batrana din Stoina a murit carbonizata dupa un incendiu izbucnit la casa sa. Ce a mai ramas din corpul femeii a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Ioana Istratie de 71 de ani din satul Urda de Sus locuia s...

- Conform ISU Neamt, in jurul orei 21:54, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament de la etajul 3 dintr-un bloc de locuințe situat pe strada Paltiniș in orașul Bicaz ( fum pe casa scarii, nu raspunde nimeni la ușa). La…

- Hoții au dat iama intr-o locuința din județul Dambovița, de unde au plecat cu o prada insemnata. Bucuria le-a fost insa de scurta durata, deoarece au fost prinși de polițiști. Infractorii s-au ales acum cu dosar penal.

- O femeie, in varsta de 79 de ani, din Chișinau a fost gasita fara suflare in propria locuința, aseara, in jurul orei 18:50. Examinata de medicul legist, a fost depistat in regiunea gatului și cutiei toracice mai multe leziuni.