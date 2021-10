Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și una a ajuns in stare de inconștiența la spital in urma accidentului de pe centura Radauțiului. Reamintim ca o mașina care se deplasa pe centura Radauțiului a ieșit in decor in aceasta dupa amiaza. Mașina a ieșit de pe drum și s-a rasturnat intr-un canal de scurgere betonat…

- Un barbat de 66 de ani din Rezina a murit strivit de roțile propriei mașini. Tragedia s-a intamplat in satul Bosernita, raionul Rezina. Aflata pe un drum sub forma de rampa, mașina a pornit singura la vale, iar barbatul a incercat sa opreasca automobilul cu mainile.

- O gluma proasta l-a costat viața pe un barbat de 50 de ani, din Curtea de Argeș, care a murit intr-un accident rutier pe care l-a provocat chiar in timp ce era urmarit de polițiștii valceani. Incidentul a avut loc in jurul orei 2.30, in noaptea luni spre marți, 24 august, pe bulevardul Dem Radulescu…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Din nefericire, un barbat in varsta de 50 de ani, a decedat. A doua victima a fost preluata de SAJ și transportata la spital.Polițiștii…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut din telescaun in statiunea Parang din Valea Jiului. Incidentul este cercetat de o comisie interna a Primariei Petrosani. Accidentul a avut loc duminica, victima fiind un barbat de 65 de ani. Telescaunul care pleaca din Petrosani spre statiunea Parang este administrat…

- In cursul nopții de joi spre vineri, in jurul orei 01:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au fost anunțați prin apel 112 despre faptul ca pe Drumul Național 2 E85, pe centura municipiului Focșani, in zona Supeco, a avut loc un accident rutier intre un tir și un autoturism. „In zona…

- Pompieri militari din Detașamentul de Pompieri Targu Mureș intervin la un accident rutier care a avut loc intre localitațile Ilieni și Craciunești. Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a ramas incarcerata.“Din nefericire, aceasta a suferit leziuni incompatibile…

- O adevarata tragedie a lovit o familie din Turcia. Cinci membri ai unei familii au murit, in timp ce incercau sa salveze un baiețel de doar trei ani de la inec. Incidentul regretabil a avut loc in Derinoz Dam. Baiețelul, care iși serba ziua de naștere, a fost gasit pe fundul unui lac, ținandu-se strans…