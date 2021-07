Tragedie în Corabia: trupul tânărului dispărut în Dunăre după accidentul de duminică a fost găsit. Detalii înfiorătoare din anchetă Trupul neinsuflețit al baiatului a fost adus la mal de scafandri, dupa doua zile de cautari. A fost gasit la aproximativ 12 kilometri distanța de locul in care s-a produs accidentul, in apropiere de localitatea Corabia, din Olt.Tanarul implinea 22 de ani peste doar cateva zile și plecase cu barca impreuna cu alți prieteni pentru a sarbatori. Erau insa prea mulți fața de locurile prevazute de ambarcațiune, iar cel care o conducea era și beat.Toți ceilalți tineri și conducatorul barcii au reușit sa se salveze, iar acesta din urma s-a ales cu dosar penal. „Persoana disparuta in urma evenimentului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Trupul tanarului disparut in Dunare dupa ce ambarcatiunea in care se afla s-a rasturnat duminica dupa amiaza, in zona portului Corabia, a fost gasit marti dimineata, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca trupul a fost descoperit la aproximativ…

- Tanarul de 21 de ani, dat disparut dupa ce o barca in care se aflau 9 persoane s-a rasturnat duminica in Dunare, in zona Corabia, județul Olt, a fost gasit mort marți dimineața. „Trupul...

- Trupul neinsufletit al tanarului in varsta de 21 de ani, din Corabia, inecat in Dunare in urma accidentului naval de duminica seara, a fost gasit de pompieri, marti dimineata. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Olt, acesta a fost identificat la peste 12 kilometri distanta de…

- Eveniment naval pe Dunare. O barca de agrement s a rasturnat. Un tanar este disparut, iar un altul a necesitat ingrijiri medicale. In barca se aflau 9 persoane, toate din orasul Corabia. Conducatorul ambarcatiunii era baut.La data de 25 iulie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat…

- Un accident naval a avut loc duminica, pe Dunare, in zona portului Corabia, dupa ce o ambarcatiune in care se aflau noua persoane s-a rasturnat. Un tanar de 21 de ani este dat disparut, celelalte opt persoane reusind sa iasa singure mal. Un alt tanar a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conducatorul…

