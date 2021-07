Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul ucis avea 41 de ani și a fost injunghiat de atacator in momentul in care a incercat sa iși salveze fiica din mainile atacatorului. A fost injunghiat. Inainte, barbatul mascat cu o cagula o violase pe fiica cea mare a familiei, in varsta de 20 de ani, relateaza Ziua de Constanța. Atacul a avut…

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. „M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste ei in…

- Pana astazi, 1380 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 11.06.2020 (10:00) – 12.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 11 decese (7 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- O fata in varsta de trei ani, din localitatea Saraiu, județul Constanța, a fost gasita moarta, pe camp, dupa ce fusese data disparuta cu o zi inainte. Conform unor informații din randul anchetatorilor, joi dupa-amiaza, fetița fusese luata de tatal ei de pe un camp de la marginea comunei. La un moment…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? VLAD BOGDAN: Buna ziua! Ma numesc Vlad Bogdan, sunt un tanar din Dumbraveni, județul Sibiu, in varsta de 23 de ani. Pasiunea mea pentru fitness vine de cand sunt mic de la…

- Salariatii sunt nemultumiti ca guvernantii nu vor sa le reduca varsta de pensionare. Minerii sunt deranjați de declarațiile facute de deputatul liberal Dan Valceanu care a declarat ca nu face legi pentru 30 oameni, referindu-se la legea de reducere a varstei de pensionare pentru angajatii din minerit.…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. La 19 aprilie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs la sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Raspunzand la o intrebare despre relațiile cu Rusia, șeful statului moldovean a recunoscut ca aceste relații s-au inrautațit de la inaugurarea…

- Ministerul spaniol al Sanatatii si autoritatile regionale au cazut de acord miercuri seara ca vaccinul anti-Covid AstraZeneca sa fie administrat doar persoanelor cu varste mai mari de 60 de ani, potrivit Reuters. Decizii similare au fost luate și in Italia și Belgia care au hotarat ca serul sa fie administrat…