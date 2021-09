Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, el fiind acuzat ca ar fi ucis-o pe sora iubitei sale, dupa ce a injunghiat-o de peste 40 de ori cu un cutit. "Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat,…

- Un barbat din Constanța a fost arestat preventiv dupa ce a ucis-o pe sora iubitei sale cu 42 de lovituri de cuțit. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, acesta este acuzat de omor calificat prin cruzime.

- Anchetatorii au stabilit ca, duminica dupa-amiaza, un barbat din Constanța a injunghiat o femeie cu 42 de lovituri de cutit, in zonele toracelui, abdomenului si membrelor, a informat news.ro . Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au inceput urmarirea penala…

- Un barbat a fost retinut de procurorii constanteni dupa ce a ucis-o pe sora iubitei sale, cu peste 40 de lovituri de cutit. Victima incerca sa intervina in sprijinul surorii sale, care dorea sa il paraseasca pe barbat, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Romania se afla sub cod portocaliu de canicula, dar și sub cod galben de vreme instabila și furtuni. In ultimele 24 de ore, ploile au facut ravagii in țara, iar o comuna din Alba a fost „maturata” de viitura. Casele au fost inundate, drumurile au fost blocate și distruse, iar mai multe mașini au fost…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a precizat ca Ministerul Public este una dintre autoritatile si institutiile publice care trebuie sa fie prezente fara pauze in realitatea sociala si sa ocroteasca drepturile fundamentale ale cetatenilor.Procurorul general…