Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, o femeie care a nascut, fondul depresiei post natale, s-a aruncat de la etajul al patrulea al Maternitații „Cuza Voda“. UPDATE: „Femeie in varsta de aproximativ 33 ani, lehuza, nascuse pe data de 12 februarie. Medicii au incercat timp de o ora sa o resusciteze…

- Vestea trista a serii vine din Marea Britanie, intrucat Caroline Flack, o prezentatoare TV celebra, a murit. Avea 40 de ani și se pare ca s-ar fi sinucis chiar de Ziua Indragostiților, scrie a1.ro.

- Un tragic accident a avut loc in aceasta dimineața in cartierul Aradul Nou, pe strada Ștefan cel Mare. O femeie a fost lovita de tramvai. Imediat s-a cerut ajutorul la 112, spunandu-se ca femeia este inconștienta și nu reacționeaza. Tramvaiul a oprit in stație, iar calatorii au coborat. Vatmanul a inchis…

- Tragedie pe o șosea din Timiș. O femeie a murit, dupa ce a fost izbita de un autoturism pe DN6, intre Timișoara și Lugoj. Victima incerca sa traverseze strada printr-un loc nepermis, ceea ce a constat-o viața. Accidentul mortal s-a petrecut in apropierea localitații Iosifalau. Un barbat conducea regulamentar…

- O tanara din Mexic a fost amendata cu 400 de lei pentru sedere ilegala pe teritoriul Romaniei, informeaza Biroul pentru Imigrari al judetului Covasna. Potrivit unui comunicat de presa, remis marti AGERPRES, femeia in varsta de 33 de ani a fost depistata in urma unei actiuni pe linia combaterii…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat a fost lovita mortal, vineri, de o garnitura de tren Regio, care circula pe ruta Ghimes- Buzau. Potrivit agentului sef adjunct, Amalia Calugaru de la Biroul de presa al IPJ Buzau, din declaratiile mecanicului de tren rezulta ca acesta a vazut…

- Un tanar de doar 20 de ani, din municipiul Ploiești, și-a pus capat zilelor la Poiana Campina, chiar inaintea Craciunului. Trupul neinsuflețit a fost descoperit in incinta fostei uzine Petroutilaj, intr-una dintre halele de aici, de angajații uneia dintre firmele care au cumparat aceste spații. O descoperire…

- Gasita fara suflare in propria casa. Este vorba de o femeie in varsta de 86 de ani, care s-ar fi intoxicat cu fum, dupa ce locuința i-a fost cuprinsa de flacari. Tragedia s-a produs sambata, in satul Romanești, raionul Strașeni.