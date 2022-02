Cel puțin 26 de oameni și-au pierdut viața in Republica Democrata Congo, dupa ce un cablu de inalta tensiune s-a prabușit intr-o piața din apropiarea capitalei Kinshasa, scrie BBC . Cablul s-a rupt și a cazut pe case, dar și pe langa oamenii care faceau cumparaturi in piața. Nu se știe exact motivul pentru care cablul s-a rupt. Potrivit poliției congoleze, incidentul a avut loc in districtul Matadi-Kibala de la marginea capitalei Kinshasa și un numar de victime au murit pe loc. Presa locala scrie ca majoritatea victimelor sunt vanzatoare in piața. „Cablul s-a rupt și un capat sub tensiune a cazut…