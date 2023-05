Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de cinci ani a murit, joi seara, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa din comuna Bilca, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata.

- Un tanar de 23 de ani a murit, duminica, dupa ce a cazut cu un motocultor intr-un canal cu apa in comuna Cojasca, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.Echipajele de salvare ajunse la fata locului i-au efectuat tanarului manevre de resuscitare, dar acesta nu a putut…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca pe fondul manifestarii fenomenelor meteo periculoase, pompierii militari au intervenit in mai multe localitați pentru salvarea unor persoane sau pentru indepartarea unor copaci cazuți. Astfel, pompierii au avut trei misiuni de indepartare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava, intrunit in ședința extraordinara astazi la sediul ISU Suceava, a analizat și acceptat propunerile formulate de Secția de Drumuri Naționale Suceava, Direcția Județeana de Drumuri și Poduri, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Suceava de…

- Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit astazi pentru cautarea unei minore, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza mun. Campulung Moldovenesc. Fetita a fost cautata, atat in zona domiciliului, cat si pe malurile…

- ”Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit pentru cautarea unei minore, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. Fetita a fost cautata, atat in zona domiciliului, cat si pe malurile…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca incendiul care a cuprins o cladire din incinta Manastirea Sihastriei Putna a izbucnit, cel mai probabil, de la efectul termic generat de un coș de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile. Reamintim ca un incendiu de proporții…

- Bucuria iernii a pus stapanire și pe oamenii mari, nu doar pe copii. Zapada cazuta in ultimele zile i-a bucurat și pe pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava. Intre intervențiile zilnice, fie incendii, fie accidente, cadrele ISU Suceava și-au adus aminte de copilarie…