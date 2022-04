Tragedie în Cluj: Femeie călcată de tren O femeie de 51 de ani a murit, joi, lovita de un tren, in localitatea Bucea. „In jurul orei 08.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in zona statiei CFR Piatra Craiului, in localitatea Bucea, se afla o persoana intre liniile de cale ferata. Deplasati la locul indicat, politistii au identificat o femeie in varsta de 51 de ani, din comuna Negreni, care a fost victima unui accident feroviar. Sesizarea la SNUAU 112 a fost facuta de mecanicul de locomotiva a unui tren care circula pe relatia Cluj-Oradea”, se arata intr-o informare a IPJ Cluj. Potrivit sursei citate, in cauza sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

