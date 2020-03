Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte oameni au murit in urma prabusirii hotelului din China in care se aflau persoane in carantina din cauza coronavirusului, anunța CNN. Inca 28 de persoane sunt prinse in continuare sub daramaturi. Proprietarul hotelului a fost retinut, conform Mediafax.Sapte persoane au murit…

- Patru persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina impotriva coronavirusului in estul Chinei, a transmis duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP, citata de news.ro.Din 71 de persoane prinse sambata sub daramaturi, 42 au fost scoase dintre care patru…

- Patru persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina impotriva coronavirusului in estul Chinei, a transmis duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP, citata de news.ro.

- Un hotel cu cinci etaje din China unde se aflau in carantina persoane infectate cu coronavirus s-a prabusit. Zeci de persoane sunt date disparute. Este vorba de o cladire din provincia Fujian, din estul Chinei. Hotelul Xinjia, situat in orasul Quanzhou, s-a prabușit in jurul orei locale 19:30. Potrivit…

- Un hotel s-a prabușit in orașul Quanzhou din sud-estul Chinei, ingropand zeci de oameni sub daramaturi. Cladirea era folosita ca unitate de carantina pentru bolnavii infectati cu coronavirusul Covid-19.

- Aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub daramaturi dupa ce un hotel din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țarii), care era folosit pentru izolarea in carantina a celor infectați cu coronavirus, s-a prabușit sambata, au anunțat autoritațile locale, potrivit...

- Numarul de noi cazuri de coronavirus din provincia chineza Hubei a reînceput sa creasca luni, dupa doua zile de scadere, autoritațile impunând noi restricții dure de circulație pentru a preveni raspândirea epidemiei ce a ucis pâna acum aproape 1.800 de oameni, transmite Reuters.…

- Inca 89 de persoane au murit sambata in China din cauza infectarii cu coronavirus, bilantul deceselor ajungand astfel la 813. Numarul cazurilor confirmate a crescut la cel putin 27.100 in provincia Hubei, iar la nivel global numarul este de peste 37.000 de imbolnaviri. Bilantul celor…