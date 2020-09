Tragedie în Cernavodă. Incendiu din cauza aparatului de aer condiționat: Opt persoane evacuate, una decedată Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Cernavoda, județul Constanța. Pompierii au evacuat o femeie, iar alte șapte persoane au ieșit din bloc din cauza incendiului. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Constanța, din cauza incendiului din blocul din Cernavoda, pompierii au evacuat o femeie, iar alte șapte persoane au ieșit din apartamente. Un barbat de 60 de ani a fost gasit inconștient in apartament și a inceput protocolul de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decedat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

