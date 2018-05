Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 16 ani a fost gasit decedat abia dupa 9 ore. DIn primele informatii se pare ca baiatul a lovit cu mopedul un caine, apoi a intrat intr-un cap de pod. Politia Bihor a anuntat, luni, printr-un comunicat ca evenimentul rutier s-a produs in cursul noptii de vineri spre sambata,…

- Calatorie de coșmar pentru aproape 60 de oameni! Un autocar in care erau 52 de pasageri din Ucraina s-a ciocnit violent cu un autoturism pe DN 2 B, la iesire din localitatea braileana Baldovinesti. In urma impactului infiorator, cinci oameni au fost raniți, iar medicii sosiți la fața locului au intervenit…

- Duminica, copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati ai sai de sapte si 12 ani, tatal acestuia fiind plecat la munca in strainatate. In timp ce mama copilului pregatea mancare l-a observat pe fiul sau cel mic, care era in curtea locuintei, vanat la fata si cu resturi de polistiren expandat…

- Tragedie in Saptamana Luminata intr-o familie din Barlad! Bogdan Mitrofan, un tanar de 26 de ani, a incetat din viața la scurt timp dupa ce și-a anunțat tatal la telefon ca se simte foarte rau. El a fost gasit mort in casa de iubita lui. Polițiștii au deschis dosar penal și au cerut sa se […] The post…

- Un tanar de 20 de ani a lovit mortal, marti dimineata, un barbat care traversa in timp ce semaforul arata culoarea rosu pentru pietoni. Accidentul a avut loc in zona Pantelimon. Politistii rutieri efectueaza cercetari la fata locului.

- Accident grav pe drumul Ungheni - Sculeni. Un barbat in varsta de 43 de ani a murit dupa ce s-a lovit cu automobilul pe care il conducea intr-un copac. Potrivit politiei, acesta circula cu viteza excesiva si a pierdut controlul masinii. Barbatul era originar din Ungheni.

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…