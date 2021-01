Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 13 ani ranit, marti, intr-un accident rutier in Capitala a decedat, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.Masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei. Medicii sositi la fata locului au incercat sa-l resusciteze, insa baiatul…

