Tragedie în Capitală: trei copii morți în urma unui incendiu din Sectorul 5 Sfarșit tragic pentru trei copii. Micuții și-au pierdut viața intr-un incendiu care le-a cuprins locuința din Sectorul 5. Incidentul șocant a avut loc marți dimineața. Cea care a alertat pompierii a fost chiar mama copiilor, care a sunat la 112. Apelul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 05:35. Focul le-a cuprins patul in […] The post Tragedie in Capitala: trei copii morți in urma unui incendiu din Sectorul 5 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

