- O masina a Inspectoratului National de Securitate Publica a lovit o femeie pe o trecere de pietoni de pe strada Calea Iesilor din Capitala.Informatia a fost confirmata de ofiterul de presa al Politiei Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.40.

- O femeie de 47 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 16 al unui bloc de locuit de pe strada Gradinilor din sectorul Rașcani al Capitalei. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Svetlana Scripnic.

- O tanara de 29 de ani din Capitala a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a aruncat in gol de pe acoperisul unui bloc.Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Svetlana Scripnic, incidentul a avut loc in jurul orei 12:50 pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant.

- Moarte misterioasa in capitala. Un adolescent a fost gasit decedat in spatele unor blocuri de locuit din sectorul Buiucani. Apelul catre 112 a parvenit la ora 06:15. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic.

- Cazul spargerii unui seif la o firma din Capitala este aproape de a fi rezolvat de polițiști, care au dat de urma faptașilor. In decembrie 2019, mai multe persoane au intrat in sediul unei firme și au furat bani din seif, aproximativ 127.000 de euro. Acum, oamenii legii au facut percheziții și au ridicat…

- Un barbat de 33 de ani s-a inecat intr-un iaz din apropierea satului Șirauți, raionul Briceni. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Liliana Pușcașu, care a precizat ca victima a disparut duminica, 22 iunie.

- Tragedie fara margini. Un copil a cazut in gol de la etajul 4 al unui bloc de locuințe. Totul a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Trandafirilor, din sectorul Botanica al Capitalei.Informatia a fost confirmata de Natalia Stati, ofiter de presa al Politiei Capitalei.

- CHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Tragedie in sectorul Ciocana al Capitalei. O tanara s-ar fi aruncat in gol de la inalțime. © Sputnik / Victor CiobanuAlerta cu bomba la Ambasada Federației Ruse din Capitala – Detalii Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de ofițerul de presa al Poliției…