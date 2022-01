Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a incercat sa se sinucida, joi dimineața, la stația de metrou Izvor, aruncandu-se in fața unui tren. Din fericire, mecanicul, care a intrat cu o viteza redusa in stație, a reușit sa franeze la timp și sa evite o tragedie. Barbatul a fost scos in siguranța din calea de rulare, fiind preluat…

- Un incendiu puternic s-a produs, vineri dimineața, la o clinica de psihatrie dintr-un imobil cu opt etaje din orasul Osaka, in Japonia. Cel puțin 24 de oameni și-au pierdut viața. Politia suspecteaza ca focul ar fi fost pus intenționat. Departamentul de Pompieri din aceasta metropola din vestul Japoniei…

- Noua persoane si-au pierdut viata, miercuri, in urma unui accident aviatic petrecut in Republica Dominicana. La bordul aeronavei se aflau un producator muzical si sotia sa, dar și doi copii de 4 și 13 ani. Nimeni nu a supraviețuit, anunța compania aeriana care deținea avionul, potrivit CNN. Aeronava…

- Un fost elev al unui seminar ortodox din Rusia s-a aruncat in aer, cu o bomba improvizata. Atentatul a avut loc in seminarul ortodox invecinat cu manastirea Vvedenski Vladicini din orasul Serpuhov, la circa 100 km sud de capitala, relateaza AFP. Personalul școlii a fost evacuat, iar mai multe agenții…

- 46 de oameni au murit, dupa ce un autocar a luat foc, in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02.00, in apropierea satului Bosnek, a spus Ministerul bulgar de Interne. Printre victime se numara…

- O intreaga familie și-a gasit sfarșitul luni seara, intr-un incendiu care a mistuit o locuința din judetul Vrancea. Tragedia a vut loc in comuna Gologanu. In timpul interventiei de stingere a focului, pompierii descoperind trei cadavre carbonizate, doi soti si fiul lor. Din primele informatii, tanarul…

- Trei oameni au murit, duminica, intr-un accident de elicopter petrecut intr-o padure din landul german Baden-Wuerttemberg, in apropierea frontierei dintre Hessa si Bavaria. Pentru moment nu se stie daca in elicopter se mai afla o alta persoana si aceasta nu a fost inca gasita. De asemenea, cauza accidentului…

- Un avion care transporta parasutisti civili s-a prabusit, duminica, in centrul Rusiei, a anuntat Ministerul pentru Situatii de Urgenta, din primele informatii rezultand ca 16 dintre cele 23 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata. La bordul avionului, care s-a prabusit la ora locala 9:23 (6:23…