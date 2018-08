Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a adus doliul in mai multe familii din Finlanda. Potrivit presei locale, un autocar a lovit mai multe autoturisme, dupa care s-a prabușit de pe un pod. Cel puțin 4 oameni au murit, iar 20 au fost spitalizați. Tragedia s-a produs la Kupio, in estul Finlandei. Martorii au povestit…

- Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Associated Press. Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in EcuadorAutocarul inmatriculat in Columbia, se indrepta spre Quito cand a lovit un autoturism si s-a rasturnat. Intre victime se numara cetateni din Columbia si Venezuela.Numeroase…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Patru tursti - doi americani, un elvetian si un olandez - au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti in Tadjikistan, dupa ce au fost loviti de o masina si atacati de barbati inarmati, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP, preluata de news.ro.Atacul…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe DN2, in judetul Ialomita, unde patru persoane au fost ranite si doua au murit dupa ce doua autovehicule s-au ciocnit. Autoritatile au activat planul rosu de interventie.

- Accidentul a avut loc in zona Tekirdag, la circa 120 de kilometri vest de orasul Istanbul. Trenul se indrepta spre Istanbul si avea la bord 362 de pasageri, a comunicat Ministerul turc al Transporturilor, precizand ca cinci vagoane au deraiat. Autoritatile turce au comunicat ca accidentul s-a produs…

- Autoritațile din județul Constanța au activat planul roșu de intevrenție dupa ce un autocar cu zeci de copii, din Ucraina, care se intorceau din Bulgaria, unde fusesera in tabara, s-a rasturnat pe DN2A. Trei copii au fost transportati la spital.