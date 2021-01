Stiri pe aceeasi tema

- Doi alpinisti, o femeie si un barbat, au fost gasiti morti, sambata seara, in masivul Bucegi de salvamontistii din statiunea prahoveana Busteni. Femeia a cazut, sambata seara, in zona Brana Mare al Morarului, catre Valea Cerbului, din Muntii Bucegi. Insotitorul ei, care a cerut ajutor, a incercat probabil…

- O femeie și un barbat au fost gasiți morți, sambata seara, in masivul Bucegi de salvamontiștii din Bușteni și Prahova care fusesera solicitați sa intervina printr-un apel la 112. Femeia cazuse de la inalțime, sambata seara, in zona Brana Mare al Morarului, catre Valea Cerbului, din Munții Bucegi. Insoțitorul…

- Tragedia s-a produs sambata seara, 2 ianuarie. Doi apliniști, o femeie și un barbat, murit dupa ce au cazut de la inaltime din Brana Mare a Morarului din masivul Bucegi, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, cei doi au fost gasiti decedati de catre salvamonțiștii din Bușteni. Echipele de interventie…

- Femeia care a cazut, sambata seara, din Brana Mare a Morarului din masivul Bucegi, dar si barbatul care o insotea si care a cerut ajutorul salvamontistilor au fost gasiti decedati de catre echipele de interventie. Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, salvatorii…

- Salvamontistii din Busteni si cei ai Serviciului Judetean Prahova intervin, sambata seara, pentru recuperarea unei femei care a cazut de la inaltime din Brana Mare a Morarului. Conform datelor furnizate AGERPRES de coordonatorul Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, un barbat a semnalat…

- Președintele Consiliului Județean Botoșani organizeaza vineri, de la ora 14:00, o conferința de presa in sala Nicolae Iorga a Palatului Administreativ. Doina Federovici a convocat intrunirea urma cu mai puțin de doua ore.

- Victimele au fost scoase dintr-o vale cu ajutorul elicopterului SMURD! F.T. Ieri dimineata, elicoperul SMURD urma sa preia, dintr-o vale din Muntii Bucegi, doi barbati, ambii in varsta de aproximativ 40 de ani, cazuti in seara zilei de miercuri in zona Acele Morarului spre Varful Cerbu. Pentru salvarea…

- Salvamontiștii din Prahova, Bușteni și Sinaia intervin pentru salvarea a doi turiști raniți dupa ce au cazut in zona Acele Morarului din masivul Bucegi, informeaza Mediafax.Potrivit Salvamont Prahova, cei doi raniți fac parte dintr-un grup organizat, format din trei turiști, conduși de un ghid.„Unul…