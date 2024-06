Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Botoșani: Un copil de un an a fost lovit mortal de mașina condusa de tatal sau. S-a intamplat joi in comuna Vorniceni, județul Botoșani, unde un copil de doar un an a murit dupa ce a fost lovit de mașina condusa de tatal sau. Accidentul s-a petrecut in curtea locuinței familiei, in timpul…

- Tragedie intr-o familie din Botoșani! Un copil in varsta de un an a murit dupa ce a fost lovit de masina condusa de tatal sau. Accidentul a avut loc in curtea unei locuinte din comuna Vorniceni.

- Tragedie la Ibanești: Patru barbati au murit duminica, dupa ce au cazut intr-un bazin de colectare a apelor uzate de la o fabrica de lactate. Patru barbati au cazut, duminica, intr-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de cascaval din localitatea Ibanesti, judetul Botosani. Victimele au fost…

- Caz halucinant in Botoșani! Un barbat a murit la scurt timp dupa ce a incercat sa iși ucida soția. A vrut sa o omoare intr-un mod brutal, dar a devenit propria victima a tentativei de omor. Femeia a scapat ca prin minune și a reușit sa iși salveze viața.

- Barbatul, din comuna Cristinesti, județul Botoșani, era plecat la munca in Germania din 2021, iar din octombrie 2022, familia nu a mai știut nimic de el. Rudele au mers abia acum la poliție sa anunțe dispariția acestuia, a anuntat, vineri, 7 iunie, IPJ Botoșani.Barbatul se numește Cristea Mihai, in…

- Un barbat de 44 de ani a murit impuscat in timpul unei partide de vanatoare. Unui alt barbat cu care se afla la vanat i s-a descarcat accidental arma si l-a impuscat pe camaradul sau in zona pieptului.

- Un copil in varsta de 2 ani a fost gasit de bunica sa mort, inecat intr-un lighean cu apa, in comuna Gandiți, județul Suceava. Intr-o clipa de neatenție, copilul a cazut in timp ce se juca in curte.