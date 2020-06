Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de un tren regio privat, in localitatea Livezile din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. La locul accidentului feroviar a fost trimis modulul SMURD.…

- Un barbat in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de un tren regio privat, in localitatea Livezile din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta noteaza Agerpres. La locul accidentului feroviar a fost…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a decedat, dupa ce a fost lovit de un tren in localitatea Livezile. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. In urma cu puțin timp, echipajele de intervenție SMURD au fost solicitate sa intervina pentru a acorda asistența medicala…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un barbat de 68 de ani din Chișinau a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul a avut loc pe traseul Chișinau-Leușeni in apropiere de localitatea Suruceni, noaptea trecuta, in jurul orei 03:45.

- Tragedie imensa in Vinerea Mare. Un barbat in varsta de 39 de ani, din Rebrișoara, județul Bistrița-Nasaud, și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, provocat chiar de el. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3:00, pe Drumul Național 17 D strada Granicerilor…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 4.20, in localitatea Topolita, comuna Grumazesti, judetul Neamt. „Politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Targu-Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DJ 155 a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…