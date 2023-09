Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc miercuri la kilometrul 18 al autostrazii Salonic-Serres, care face legatura cu granița greco-bulgara. Mașina romanilor a intrat in coliziune cu un TIR.

- In județul Bihor, un barbat a murit dupa ce a fost prins intre o basculanta și peretele unei case. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Iar in apropiere de Capitala, un alt barbat a murit dupa ce a fost lovit de un tren care trebuia sa ajunga in Constanța. }n…

- Caz șocant in Prahova! Un copil de nici 3 ani a murit, dupa ce s-ar fi inecat in paraul din spatele casei. Cel care a anunțat autoritațile a fost chiar tatal minorului. Cadrele medicale ajunse la fața locului au facut tot posibilul sa-i salveze viața micuțului insa, din pacate, eforturile lor au fost…

- Incident șocant, sambata seara, in județul Caraș-Severin. O tanara cu probleme psihice și-a omorat in bataie și strangulat copilul de 1 an. El nu locuia cu mama sa, fiind in grija matușii din Lugoj. Pompierii și polițiștii au intervenit.

- O femeie in varsta de 35 de ani a murit, dupa ce a baut patru sticle de apa in doar 20 de minute. Potrivit informațiilor, Ashley Summers, mama a doi copii, a consumat aceasta cantitate de apa incercand sa iși potoleasca setea intr-o zi in care afara era extrem de cald.

- Un eveniment tragic a avut loc, ieri seara, in localitatea Finișel, comuna Savadisla, acolo unde a fost solicitata o Ambulanța in vederea salvarii unei fetițe de 3 ani. Din pacate, micuța s-ar fi inecat cu mancare, fiindu-i blocate caile respiratorii. Ce au descoperit medicii la fața locului? Medicii…

- Medicii au intervenit de urgența cu elicopterul intr-o comuna din județul Cluj pentru a resuscita un copil care s-ar fi inecat cu mancare, insa din nefericire, copilul nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- TRAGEDIE in Alba: Un barbat a DECEDAT, electrocutat in propria locuința. Cum s-ar fi petrecut drama TRAGEDIE in Alba: Un barbat a DECEDAT, electrocutat in propria locuința. Cum s-ar fi petrecut drama O tragedie s-a petrecut in orașul Abrud, in dupamiaza zilei de marți, 13 iunie. Un barbat de 62 de ani…