Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru o familie din Bihor. O femeie și fiul ei au murit arși de vii, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce casa in care locuiau a fost curprinsa de flacari. Focul, cred pompierii, ar fi pornit de la un scaun cu rotile electric, lasat la incarcat peste noapte. In incendiu și-a pierdut…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la Kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. „Biden a promis o mulțime de arme și a jurat credința regimului neo-nazist pana in mormant. Și, desigur, au existat vraji reciproce…

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- Un jandarm constantean a fost gasit mort, luni, intr-o anexa a locuintei sale, el avand o taietura in zona gatului. Parchetul Militar a preluat cercetarile in acest caz. Cel mai probabil barbatul s-a sinucis. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca a fost solicitat sa intervina,…

- Trei tineri au murit intr-un grav accident rutier produs, in noaptea de sambata spre dumunica, in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant la iesirea din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. In autoturism au fost gasite trei persoane decedate. Cele trei…

- Un barbat de 81 de ani a fost impuscat mortal cu o arma de vanatoare, de nepotul sau in varsta de 30 de ani. Arma era detinuta ilegal, iar nepotul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. ”La data 5 ianuarie a.c., politistii municipiului Lugoj au fost sesizati cu privire la faptul ca […] The post…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat ca Jaroslaw Szymczyk, seful Politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…