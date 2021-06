Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 14 ani a murit, marți seara, dupa ce mașina in care se afla alaturi de alte patru persoane, dintre care doua minore, s-a rasturnat, in localitatea Tinca, județul Bihor. A fost solicitat...

- Un grav accident, soldat cu trei morți, s-a produs azi-noapte in zona localitații Poiana Stampei din județul Suceava. Din primele informații, un autoturism Maserati in care se aflau trei tineri s-a rasturnat in afara șoselei, pe DN17, in Pasul Tihuța. Trei tineri – de 23, respectiv doi de 30 de ani…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- 3 tineri, cu varste cuprinse in 23 si 30 de ani au decedat noaptea trecuta, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile. Accidentul s-a produs in localitatea Poiana Stampei din judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/16-mai-ora-8-A-Galeata.mp3…

- Tragedie pe sosea! Doi tineri au murit intr-o masina tractata care s-a ciocnit cu un TIR.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Pe raza localitatii Lunguletu (Dambovita) o masina tractata de un alt…

- Grav accident de circulație la Strașeni. Un automobil s-a rasturnat, dupa ce la mașina s-a defectat sistemul de franare. Accidentul s-a intamplat in aceasta seara pe drumul local dintre satele Lupa-Recea r. Strășeni și s. Tabăra, r. Orhei.

- F. T. Este greu sa scrii si, mai ales, sa tragi vreo concluzie despre ce s-a intamplat in noaptea de luni spre marti la Cocorastii Colt! Este greu, fiindca un om a murit! Tocmai de aceea amintim doar ceea ce scriu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova intr-un comunicat de…

- Este vestea trista a zilei! Trei oameni au murit pe loc, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intre localitațile Glodeanu Siliștea și Carligu Mic, din județul Buzau. Potrivit primelor informații, șoferul a scapat cu viața.