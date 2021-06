Stiri pe aceeasi tema

- O cladire aflata in constructie, la care munceau mai multi lucratori portughezi, s-a prabusit din motive inca necunoscute. Un om a murit, alti 8 fiind dusi in stare grava la spital. 5 sunt inca sub daramaturi, scrie sudinfo.be.

- Tragedie in Anvers, Belgia, dupa ce o cladire aflata in construcție s-a prabușit. Din cauze inca necunoscute, o parte a cladirii s-a prabușit și a doborat schelele pe care erau muncitori portughezi.

- Tragedie in Belgia dupa ce o cladire aflata in construcție s-a prabușit. Din cauze inca necunoscute, o parte a cladirii s-a prabușit și a doborat schelele pe care erau muncitori portughezi.

- Tragedie fara margini in Brașov! Doi copii au murit, dupa ce s-au intoxicat cu insecticid. Un al treilea copil se afla la spital, in stare destul de grava. Parinții celor doi copii decedați inca se afla in stare de șoc. Cei doi minori, in varsta de 7 și 9 ani au baut Tomoxan, o substanța toxica folosita…

- Doua persoane au decedat, iar una se afla in stare grava la spital. Șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului, derapand de pe traseu și tamponandu-se intr-un copac de pe marginea drumului. Totul s-a intamplat astazi, 15 aprilie,…

- Un accident grav de circulație a avut loc marți pe DN1, in județul Cluj, intre un autoturism și un camion. O persoana a murit, iar alte doua au fost transportate la spital in stare grava, arata Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Un accident grav a avut loc marți seara în județul Cluj, la ieșirea din localitatea Luna de Sus spre Gilau, fiind implicata o mașina și un TIR. Traficul este blocat parțial. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție…