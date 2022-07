Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc sambata dupa-amiaza, in localitatea Barcanesti. Un baiat de circa 15 ani și-a pierdut viața in timp ce era la scaldat intr-o balta artificiala, a transmis ISU Ialomița, citat de Agerpres . La fața locului, au intervenit un echipaj de scafandri de la ISU Bucuresti, o ambulanta de…

- O tragedie cumplita s-a intamplat, miercuri seara, in raul Someș. Un copil in varsta de 8 ani s-a stins din viața, dupa ce s-a inecat in rau. Minorul a ieșit pentru a face baie in apa alaturi de mai mulți prieteni.

- Tragedie de proporții in județul Alba! Un copil in varsta de 5 ani și-a gasit sfarșitul cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Potrivit primelor declarații ale oamenilor legii in acest caz, minorul se afla alaturi de cea care i-a dat viața pe malul raului Cugir. La un moment dat, baiatul ar fi alunecat.

- Tragedie in judetul Alba Un copil de aproximativ 5 ani din orasul Cugir a murit in aceasta dupa amiaza dupa ce a cazut in raul Cugir.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Alba copilul a fost scos din apa si supus manevrelor de resuscitare.Din pacate, cu toate eforturile depuse de cadrele…

- Update: Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati intr-o balta adanca de patru metri. Tragedia a avut loc langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde cei doi mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea.

- Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati intr o balta adanca de patru metri. Tragedia a avut loc langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde cei doi mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea, conform Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, cei doi au fost gasiti si scosi la mal intr…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost gasit inecat in zona orasului Talmaciu, la statia de epurare a apei, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu, conform Agerpres.Baietelul fusese dat disparut de acasa anterior, in cursul serii."Aseara…

- Tragedia s-a petrecut luni dupa-amiaza la o ferma din localitatea Ticușul Nou, potruvut ISU Brașov, scrie realitateadebrasov.net .Copilașul s-a inecat in bazinul in care a fost aruncat tomoxan, soluție folosita la deparazitarea oilor.La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanța SAJ si…