- Un barbat, de 70 de ani, comuna Vadastrita, si-a pierdut viata, aseara, dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un tanar de 18 ani. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, pe Drumul Județean 544, in afara localitații Vadastrița, a avut loc un eveniment rutier.La…

- La data de 23 octombrie a.c., in jurul orei 06:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Baicoi au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Cocoraștii Mislii, despre faptul ca in timp ce se afla in incinta unei societați de alimentație publica din Plopeni, ar fi fost agresat…

- Titi Nicolae, fost mijlocaș la Poli Timișoara, a incetat din viața la varsta de 61 de ani. Pagina de Facebook a echipei Politehnica Timișoara a anunțat decesul fotbalistului Titi Nicolae, care a scris istorie și a fost iubit de o țara intreaga. Marele Titi Nicolae s-a facut cunoscut datorita parului…

- Un accident rutier s-a produs marti pe DN1, in zona intersectiei din dreptul localitatii Floresti, fiind implicate un autoturism si un motociclu. In urma impactului, un tanar de 18 ani, pasager in motociclul condus de un barbat in varsta de 52 de ani, a fost ranit. Victima a fost transportata…

- Romania va adera la Acordul parțial pentru mobilitatea tinerilor prin intermediul cardului european pentru tineret, a declarat ministrul Tineretului și Familiei, Gabriela Firea, dupa intalnirea cu Manel Sanchez, directorul Asociației Cardului European pentru Tineret. Astfel, tinerii din Romania vor…

- Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața, duminca, intr-un accident petrecut in municipiul Campina, la ieșire din localitate. Un alt barbat de acceași varsta a fost grav ranit.

- Un tanar de 24 de ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia, dupa ce s-a spanzurat de un calorifer. Politistii nu au gasit insa un bilet de adio, iar conform procedurilor au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit news.ro. Fii la…

- Intamplare ca in filme, in Maramureș. Cinci indivizi printre care și o adolescenta in varsta de 17 ani sunt acuzați ca ar fi drogat și talharit un tanar in varsta de 29 de ani, pe care l-ar fi luat la ocazie. Victima a fost abordata de unul dintre indivizi pe o strada din Baia Mare. […] Source