TRAGEDIE în Bali. Mai multe persoane au murit în urma unui cutremur Trei persoane au murit si sapte au fost ranite, sambata, in urma unui cutremur pe insula turistica Bali, a anuntat agentia care gestioneaza catastrofele. Seismul, cu magnitudine 4,8, a avut loc la o adancime relativ slaba de 10 kilometri in nord-estul orasului Banjar Wanasari. Cutremurele la adancime mica provoaca in general pagube mai importante decat cele produse la distanta mare de suprafata. Doua persoane au murit in regiunea Bangli. O alta in orasul portuar Karangasem, au indicat autoritatile. Bilantul victimelor nu ar trebui sa creasca, au precizat acestea. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

