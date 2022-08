Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii din Bacau au cazut, in noaptea de sambata spre duminica, in raul Bistrita. Unul a fost gasit constient de fortele de interventie, iar cel de-al doilea in stop cardio-respirator, și nu a putut fi resuscitat, informeaza Știrile KAnalD. ISU Bacau a fost alertat, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un copil a decedat inecat si altul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce noaptea trecuta au cazut in albia insulei de agrement Bacau, a informat duminica ISU. Potrivit sursei citate, unul dintre minori a fost identificat, avand varsta de 11 ani, din Bacau, si a fost transportat…

- UPDATE: Cel de-al doilea copil, asupra caruia s-au aplicat manvre de resuscitare a fost dus la spital, unde s-a pronunșat decesul. Știrea inițiala: Doi copii din Bacau au cazut in raul Bistrita, fiind alertati pompierii. Unul a fost gasit constient de fortele de interventie, iar cel de-al doilea in…

- DRAMA… Un copil de 13 ani din Marașești, comuna Voinești, a murit intr-un grav accident de circulație, produs in seara zilei de 20 iulie! Mama și copilul se aflau intr-o caruța, iar minorul se pare ca a sarit brusc din atelaj, fiind acroșat de un atoturism inmatriculat in județul Neamț. La fața locului…

- Un adolescent, de 15 ani, si un tanar, de 22 de ani, au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-un canal, fiind vazut de un trecator, care a sunat la 112. Din primele verificari reiese ca masina era furata, informeaza Observatornews. Printr-un apel la 112…

- Poliția Giurgiu a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat in varsta de 61 de ani a murit in timp ce ajuta o vecina sa demoleze o locuinta, iar un zid din paianta a cazut peste el. Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata marți, prin apel 112, de catre o femeie, din localitatea…

- Un copil de un an și 10 luni a murit, dupa ce ar fi fost scapat pe geam de mama lui. Baiatul a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Oraștie, județul Hunedoara. Eforturile medicilor au fost in zadar. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a se afla cu exactitate din ce motiv s-a produs…

- Un copil de un an și 10 luni a cazut, vineri, de la etajul 4 al unui bloc din Oraștie, județul Hunedoara. Baiatul nu a putut fi salvat, informeaza Mediafax.