- FOTO| Tragedie CUMPLITA : Cinci copii s-au inecat, duminica, in raul Siret. Dupa indelungi eforturi ISU aceștia au fost declarați decedați FOTO| Tragedie CUMPLITA : Cinci copii s-au inecat, duminica, in raul Siret. Dupa indelungi eforturi ISU aceștia au fost declarați decedați Cinci copii s-au inecat,…

