Tragedie pe o șosea din Austria! Doi șoferi romani de TIR au murit intr-un accident teribil, joi dupa-amiaza (28 iunie). Cei doi barbați se aflau in același TIR, fiind in echipaj. Potrivit presei locale, șoferul care se afla la volan, un barbat de 45 de ani, a observat mult prea tarziu ca alte camioane din […]