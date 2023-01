Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere au intrat luni in coliziune in zbor in apropierea asa-numitei Coaste de Aur a Australiei, provocand moartea a patru persoane si ranirea grava a trei, au anuntat autoritatile, relateaza AFP si Reuters.

- Un autobuz de pasageri s-a izbit marți de un camion parcat pe o autostrada din orașul sudanez Omdurman, ucigand cel puțin 16 persoane și alte cel puțin 19 persoane au fost ranite.Autobuzul a deviat, a ieșit de pe șosea și a lovit un camion parcat in Omdurman. Autobuzul se indrepta spre Khartoum din…

- Echipele de salvare australiene au evacuat luni peste 100 de persoane de pe acoperisuri dupa ce un mic oras din estul Australiei a ajuns sub ape in urma unei viituri, au anuntat autoritatile, transmite agerpres.ro. Precipitatiile abundente cazute in weekend asupra unei mari parti a statului New South…

- Trei persoane si 53 de caini au scapat cu viata printr-o adevarata minune dupa ce, din motive inca neelucidate, un avion s-a prabusit pe un teren de golf inzapezit din statul american Winconsin, relateaza „The Guardian”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un elicopter s-a prabusit, sambata, in sudul Italiei, iar toate cele sapte persoane aflate la bord - intre care o familie de turisti sloveni - au murit, a anuntat presa italiana, citata de AFP.

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in Turcia, in zona Cappadocia, doi turiști fiind declarați decedați, iar alți trei grav raniți. La bordul balonului se aflau 28 de turiști și 2 membri ai echipajului. „Montgolfierul a efectuat o aterizare brutala, la ora (locala) 8.50 (si ora Romaniei), dupa ce vantul…