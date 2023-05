Stiri pe aceeasi tema

- Sprintera americana Tori Bowie, campioana mondiala in 2017 in proba de 100 m, a incetat din viata la varsta de 32 de ani. "Suntem devastati sa impartasim vestea foarte trista ca Tori Bowie a murit. Am pierdut o clienta, prietena draga, fiica si sora. Tori a fost o campioana... un far de lumina care…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- Respectam responsabilitatea pentru a ne asigura ca toata lumea este egala in fața legii. Nu conteaza nici bani, nici puterea. Acest principiu va ramane și nu poate fi atacat", a spus procurorul sef Alvin Bragg despre dosarul lui Donald Trump.

- Prețul cepei a crescut alarmant de mult, influențand și prețul celorlalte alimente de baza. Creșterea prețului a determinat mai multe țari sa ia masuri pentru a-și asigura necesarul. Din cauza prețului mult prea mare, in unele țari, ceapa a ajuns sa fie considerata un produs de lux.Prețul cepei a determinat…

- Haiduc, cainele salvator de la Salvamont Arges, care a participat la numeroase misiuni de salvare in munti, in special dupa avalanșe, timp de 8 ani, a murit in vara trecuta, dar amintirea lui nu se va stinge niciodata. Salvamontistul Dan Duca a pierdul atunci nu un caine, ci un prieten și un coleg de…

- Lumea interlopa din Romania este in continuare in doliu, dupa moartea nașului mafiei din Braila, Titel Cracanatu. S-a stins din viața in timp ce se indrepta spre Braila, de la Constanța, la varsta de 73 de ani. A fost ingropat intr-un loc secret, pe care nici macar prietenii care i-au fost alaturi o…