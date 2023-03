Stiri pe aceeasi tema

- D-le comisar-șef, in interviul anterior ați afirmat ca dl. Gherghe, adjunct al IPJ Argeș, v-a amenințat, voalat, ca o sa va ”termine cu prietenii lui, foști colegi polițiști care acum lucreaza la DGA și la DNA”… Puteți fi mai explicit? – Da. Pentru ca declarațiile mele din aceste interviuri (in baza…

- Comisarul-sef Cristian Mihalcea continua dezvaluirile D-le comisar-șef, interviul pe care ni l-ati acordat saptamana trecuta a avut impact in randul cititorilor nostri. Aveti cumva reactii din partea sefilor Politiei Arges? – A fost si un semnal pentru colegii mei, cei tineri, din Politie. Mai intai,…

- In cursul zilei de astazi, 1 februarie a.c., organele de cercetare penala ale poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Covasna, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza un numar de 18…

- De la dispariția barbatului in varsta de 47 de ani, care a alunecat in apa de pe o punte improvizata peste paraul Valea Iașului, forțele de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au continuat sa-l caute pe acest om. Citește și: Comisarul-sef Cristian Mihalcea continua dezvaluirile:…

- Revenim la subiectul legat de șoferul șefului IPJ Argeș, depistat cu viteza peste limita legala prin Pitești și lasat sa scape de catre doi polițiști de la Biroul Rutier. Agenții au fost trimiși in judecata, dar au fost cercetați și șoferul, și soția acestuia, cea care a și fost sancționata de polițiști…

- In cursul dimineții de 28 decembrie, polițiștii satmareni au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 despre faptul ca, in cartierul Satmarel din municipiul Satu Mare, o persoana s-ar fi sinucis prin spanzurare. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 18 ani…

- In ziua de 22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu polițiști de ordine publica din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au desfașurat acțiuni privind comercializarea materialului lemnos, cu specificul…

- Tragedie in comuna braileana Ramnicelu, unde, in seara de duminica, in jurul orei 21:00, un barbat de 47 de ani si-a omorat sotia, iar apoi s-a sinucis. Potrivit informatiilor obtinute in exclusivitate de DEBRAILA.ro, femeia, in varsta de 43 de ani, a fost gasita injunghiata in zona pieptului, iar barbatul…