Tragedie in Argeș! O fata a murit subit la doar 18 ani. Florina Melania Prunoiu, din comuna argeșeana Aninoasa, a decedat ieri, 8 martie, iar cauzele nu se cunosc inca. Ieri dupa-amiaza, tanara a inceput sa se simta rau, a acuzat dureri de cap, stari de leșin și a vomitat. Mama acesteia a sunat la 112. Fata a fost preluata de medicii de pe ambulanța in stop cardio-respirator. A fost dusa la Spitalul din Campulung, a fost resuscitata, insa fara rezultate. Din pacate, adolescenta a decedat. Tanara nu era cunoscuta cu afecțiuni medicale. Poliția Argeș a deschis dosar penal in acest caz și desfașoara…