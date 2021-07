TRAGEDIE ÎN ARGEȘ! O argeșeancă și-a pus capăt zilelor! Tragedie noaptea trecuta pentru familie din orașul Mioveni, acolo unde o femeie a vrut sa iși puna capat zilelor și a sarit pe geamul locuinței aflat la etajul trei al unui imobil. Din primele informații, se pare ca aceasta suferea de afecțiuni psihice, iar la un moment dat cand a ramas nesupravegheata de catre membrii […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

