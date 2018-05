O fata de 19 ani s-a spanzurat in Arad, in urma unei decepții in dragoste. Tanara a fost gasita fara suflare chiar de mama ei. Surse din ancheta, citate de aradon.ro, spun ca fata era singura acasa cand a decis sa se sinucida. Mama ei vitrega era internata in spital, iar tatal ei este șofer de […] The post Tragedie in Arad! O fata de 19 ani și-a pus capat zilelor dupa o decepție in dragoste appeared first on Cancan.ro .