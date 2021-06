Tragedie în apropiere de Capitală. Un bărbat şi-a înjunghiat fosta soţie şi fosta soacră şi apoi şi-a luat viaţa Un barbat din localitatea Gradistea, judetul Ilfov, si-a injunghiat fosta sotie si fosta soacra, iar apoi si-a luat viata. Atacul sangeros s-a produs, duminica dupa-amiaza, in casa fostei sotii a criminalului, din comuna Gradistea, unde barbatul, de 56 de ani, a intrat cu forța. Vecinii au auzit strigatele disperate de ajutor si au sunat la […] The post Tragedie in apropiere de Capitala. Un barbat si-a injunghiat fosta sotie si fosta soacra si apoi si-a luat viata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

