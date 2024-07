Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat intr-o mulțime de oameni, omorand cel puțin noua persoane in capitala Coreei de Sud, Seul, a anunțat poliția, potrivit BBC. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei locale 21:30, au adaugat polițiștii.

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt vehicul. In urma impactului violent, cinci persoane au murit. Doi sunt copii.

- Un accident cumplit a avut loc, miercuri seara, pe calea ferata, in Cehia. Bilanțul comunicat de autoritați indica faptul ca sunt cel puțin patru decese. Cel putin patru persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de pasageri si un convoi de marfuri, miercuri…

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața și alte cateva zeci sunt ranite intr-o coliziune dintre un tren de pasageri și un convoi de marfuri din centrul Republicii Cehe, miercuri seara, informeaza serviciile de salvare, potrivit AFP.

- In urma investigațiilor efectuate de polițiști, au fost identificați pasagerii din autoturismul implicat in accidentul rutier de pe D.N.1, din aceasta dimineața, ca fiind un barbat de 34 de ani, din comuna Almașu, județul Salaj, un tanar de 15 ani, din Huedin, județul Cluj și un altul de 17 ani, din…

- Ionela și George, cei doi tineri din județul Galați, care și-au pierdut viața in groaznicul accident rutier produs duminica, 19 mai 2024, pe drumul ce leaga Iașiul de Vaslui, trebuiau sa se casatoreasca in cateva zile.

- Douasprezece persoane au fost ucise si cel putin 60 au fost ranite cand un panou publicitar s-a prabusit luni din cauza unei puternice furtuni la Mumbai, au anuntat autoritatile municipale din capitala financiara a Indiei situata in vestul tarii, noteaza AFP.

- Accident teribil cu cel puțin 23 de morți: un autobuz a plonjat intr-o prapastie, iar apoi intr-un rau / Se intampla in PeruCel putin 23 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut intr-un rau in Muntii Anzi in nordul Peru, a declarat luni o procuroare presei locale, preluate de…