- Accident tragic pe o autostrada din Italia. Un roman in varsta de 41 de ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de un camion. Barbatul se oprise pentru a da o mana de ajutor unor persoane carora li se stricase mașina, insa și-a gasit sfarșitul. Doi copii au ramas fara tata.

- Tragedie in Bistrița Bargaului, unde un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a fost strivit de un tractor. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, doua echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud cu medic au intervenit pe raza localitații…

- Un roman a murit in condiții ingrozitoare in Belgia. Barbatul a fost implicat intr-un accident rutier, in care și-a gasit sfarșitul. Un capac de canalizare a trecut prin parbrizul camionului, in timp ce el se afla la volan. Acesta nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o mașina. Motociclistul care a decedat era polițist la trupele speciale ale IPJ Galați și se afla in timpul liber

- Accidentul s-a produs, duminica, pe DN 14, la trecerea cu calea ferata dintre localitatile Rusi si Seica Mare, județul Sibiu, dupa ce șoferul nu ar fi respectat culoarea rosie a semaforului, fortand trecerea peste calea ferata, relateaza News.ro.Autoutilitara la volanul careia se afla a fost lovita…

- Tragedie de proporții in Vaslui! Un barbat a murit strivit de un zid de beton, in timp ce munceala propria casa. Barbatul s-a stins din viața sub privirea ingrozita a fiului sau, care a incercat sa ai salveze viața. Nici eforturile medicilor nu au fost suficiente pentru a supraviețui.

- Un accident de circulație care a avut loc luni dupa-amiaza, in Tragwein (Austria Superioara) a lasat un bebeluș de cateva luni fara tata, scrie cotidianul Kronen Zeitung despre tragica moarte a unui șofer roman.In varsta de 35 de ani și rezident in Linz, romanul iși conducea betoniera pe B124, dinspre…

- Sfarșit tragic pentru un roman plecat la munca in strainatate. Barbatul, care lucra la o ferma in Spania, a murit strivit de tractorul sau, dupa ce a incercat sa smulga un palmier. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut sa il salveze și au constatat decesul.