Tragedie în Ajun! Accident mortal la Periam O femeie, in varsta de 48 de ani, a condus un autovehicul pe DJ682 dinspre localitatea Periam catre Arad, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției de mers, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un stalp de iluminat. In autoturism se aflau 3 persoane, dintre care, 2 victime ramase […]

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

