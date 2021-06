Tragedie imensă în Vaslui. Copilă de 13 ani, găsită spânzurată în curtea casei. Ce au făcut imediat părinții Momente ingrozitoare au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Zapodeni, județul vaslui, dupa ce o adolescenta de 13 ani a recurs la un gest nebunesc de sinucidere. Potrivit primelor inormații, cei care și-au vazut copila cu ștreangul de gat au fost chiar parinții fetei. Parinții și-au gasit fiica spanzurata Scene de groaza s-au petrecut […] The post Tragedie imensa in Vaslui. Copila de 13 ani, gasita spanzurata in curtea casei. Ce au facut imediat parinții appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

