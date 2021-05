Tragedie, ieri dimineaţă, la Nistoreşti, după ciocnirea frontală a două autoturisme Ieri dimineata… DN 1, kilometrul 100 + 300, Zona Nistoresti… Sensul de mers Brasov – Ploiesti. Accident rutier cu cinci morti! Cinci decedati, alti doi raniti! A fost cel mai cumplit accident petrecut de la inceputul anului in Prahova. Cinci vieti curmate in urma unei coliziuni frontale dintre doua autoturisme. Un al treilea a fost, din fericire, doar acrosat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino „Prahova a trimis la Nistoresti trei echipaje de descarcerare, patru ambulante SMURD, dintre care una de terapie intensiva mobila. A fost solicitat si elicopterul SMURD. A ajuns… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

