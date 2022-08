Tragedie HORROR în Turcia: 16 morți și 21 de răniți, în urma unui accident! (VIDEO) O tragedie de proportii, un accident cumplit a avut loc, sambata, in Turcia: 16 persoane au murit și 21 au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate cel puțin un autobuz și o ambulanța, a declarat sambata un guvernator regional. Printre cei morți ar fi și jurnaliști. Accidentul s-a intamplat intre Gaziantep […] The post Tragedie HORROR in Turcia: 16 morți și 21 de raniți, in urma unui accident! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

