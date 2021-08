Tragedie greacă: Berzele migratoare, rănite în zbor Berzele migratoare care traverseaza Grecia in drum spre nordul Africii cad victime incendiilor de vegetatie care fac ravagii in tara in ultima saptamana. Potrivit specialiștilor, devin dezorientate din cauza flacarilor si se ratacesc. In plus se ranesc și chiar mor, conform grupurilor pentru protectia faunei salbatice, potrivit Reuters. In fiecare an, berzele traverseaza regiunea Attica din jurul Atenei indreptandu-se spre Capul Sounion, la aproximativ 70 kilometri sud-est de capitala, unde asteapta vanturi favorabile care sa le ajute in drumul lor peste Mediterana, spre Africa unde isi petrec… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

