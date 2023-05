Printre persoanele ucise de un elev la o școala din Belgrad se numara și fiica in varsta de 13 ani a lui Dragan Kobiljski, antrenorul sarb al echipei de volei masculin SCM Zalau. Opt copii și paznicul școlii au fost impușcați mortal de un elev din clasa a șaptea. Potrivit nova.rs, șeful poliției Belgrad a transmis intr-o conferința de presa ca baiatul a recunoscut ca a planuit acest atac și ca a avut o lista cu numele copiilor pe care voia sa-i asasineze. A facut singur acest plan. Acesta planuise cum sa intre și sa iasa apoi din școala. Polițiștii au gasit in apartamentul in care locuia elevul…